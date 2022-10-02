Кобелев — о поражении «Динамо» от «Ахмата»: «У бело-голубых не было командной игры»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение бело-голубых от «Ахмата» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

— У «Динамо» не было командной игры. В первом тайме ребята вышли не очень настроенными. С «Ахматом» тяжело играть на их поле, команда владела преимуществом, поэтому первый тайм получился скомканным для «Динамо».

— Почему бело-голубые не воспользовались большинством?

— «Динамо» перестроилось во втором тайме и странно, что после удаления команда сбавила обороты. Да, моменты были, но действовали все разрознено. У «Динамо» нет лидеров. Уже были матчи, где у бело-голубых было преимущество, но соперник отыгрывался, — цитирует «РБ Спорт» Кобелева.

«Динамо» потерпело третье поражение подряд и опустилось на восьмое место в турнирной таблице (16 очков). «Ахмат» поднялся на седьмую строчку, набрав 17 очков.