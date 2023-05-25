Петржела: «Никто не даст Венделу и Малкому тех денег, которые у них есть в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе «Ромы» к полузащитнику сине-бело-голубых Венделу.

«Не знаю ничего о том, что «Рома» интересовалась Венделом. Я думаю, Вендел и Малком хотят уйти, но никто не даст им тех денег, которые у них есть в «Зените». Вот почему они никуда не денутся», — сказал Петржела «СЭ».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне бразильский футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.

Ранее, 25 мая, агент Вендела Тьяго Рибейро заявил в интервью «СЭ», что игрок очень счастлив в российской команде.