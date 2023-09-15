Бывший врач «Спартака»: «Андрей Федун объяснял — в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? Будешь стучать, не будешь?»

Бывший врач «Спартака» Темир Ондар, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2009 году устраивался на работу в московский клуб.

— Мы встретились с Андреем Федуном — и с первых минут разговор задался. Он по-простому общался. Хи-хи, ха-ха. Я ему свои истории, он мне свои. Быстро пролетели два часа! Мне-то казалось, что будет собеседование. А сидели как на кухне. Не хватало только рюмашек.

— Поразительно.

— Под конец он спросил: «Ты хоть понимаешь, куда идешь?» — «В «Спартак». — «Ты что-нибудь знаешь про это?» — «Нет». Футбол меня тогда не трогал! Я смотрел баскетбол, единоборствами увлекался...

— Ну и что ответил Федун-младший?

— «Ты становишься участником бразильского телесериала — где одни меряются с другими, у кого круче...» Еще добавил: «Оперировать ты не будешь».

— Почему?

— Имел в виду, что в «Спартаке» не стоит задача заниматься хирургией. Придется менять специализацию.

— Логично.

— Мое направление в университете — хирургия позвоночника. А спортивная медицина, реабилитация — вообще другое! Как оказалось, другая вселенная! Вот за это я Андрею Федуну и «Спартаку» безумно благодарен. Получил новую специальность, которая мне нравится. А с Андреем до сих пор дружим.

— Мы остановились на том, что идете вы «в бразильский сериал».

— Да. Оперировать не буду, вокруг разные люди...

— Которые не желают вам добра?

— Скорее, которым я не нужен. Андрей объяснял: в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? От кого пришел? Будешь стучать, не будешь?

— Намекал на руководство? Или на тренерский штаб?

— Он не уточнял. Как я понял, речь шла о внутренних противоречиях между акционерами, клубом и командой. Миллион подводных течений.