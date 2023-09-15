Бывший врач «Спартака» — о Кулькове: «Дубль выиграл чемпионат — и Василий расплакался»

Бывший врач «Спартака» Темир Ондар, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем защитнике и тренере красно-белых Василии Кулькове, который ушел из жизни 10 октября 2020 года в возрасте 54 лет.

— С Василием Кульковым прямо дружеские отношения сложились, — сказал Однар. — Он был тренером дубля, когда выиграли чемпионат. Так после матча расплакался!

— Не думали, что Кульков насколько сентиментален.

— Судьба золотых медалей решалась в Краснодаре. К середине первого тайма «Спартак» летел 0:3. Вскоре два мяча отыграли, но тут новая напасть — пенальти и удаление вратаря. В раму вышел 15-летний дебютант Аверкиев, «Краснодар» с точки забил четвертый... В перерыве Кульков произнес в раздевалке такую зажигательную речь о чести и достоинстве!

— Без мата?

— Абсолютно. Он позволял себе ругнуться, общаясь с нами. С молодыми футболистами — ни единого случая. Относился по-отечески. Они-то над ним подтрунивали — Кульков мог выйти с запашком на тренировочку...

— Эх, Вася, Вася.

- Но уважение было безмерное. Так, после перерыва наши дали жару, сравняли счет. А за минуту до конца Давыдов зафигачил сумасшедшую банку. 5:4! Денис бежит к скамейке, куча-мала. Я оглядываюсь на Кулькова — он утирает слезы!

— У Кулькова той поры ничего не предвещало онкологических проблем?

— Рак нашли уже после того, как я из «Спартака» ушел. Я звонил Василию в больницу. Держался бодрячком.

— Он же в какой-то момент начал выкарабкиваться?

— Да, наступила ремиссия, Василий был дома. Созванивались.

— Настроение у него было тяжелое?

— Нет. Он вообще никогда не жаловался. До сих пор голос в ушах: «Даст Бог, свидимся, братишка...» Я и семью его консультировал, и друзей. Очень теплые отношения.

— К лету 2020-го Кулькову стало хуже?

— Ремиссия тихонечко сменилась на обострение. Вторую операцию делать было поздно. Последний раз поговорили недели за две до смерти. Василий даже тогда бодрился!