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Сегодня, 17:42

Дюрица: «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать победу у ЦСКА"

Мария Гусева
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут. Если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу, — цитирует ТАСС Дюрицу. — Если покажут игру, как в последнем матче, то им будет очень сложно с ЦСКА. Конечно, у них три ничьих подряд, но я думаю, что они немного в лучшей форме, чем «Локомотив». Поэтому «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать эту победу у ЦСКА».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16188775
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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