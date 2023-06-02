Шишкин: «Крыльям» будет очень тяжело в матче со «Спартаком», которому нечего терять»

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился мнением о предстоящем матче команд в 30-м туре РПЛ.

«Наверное, никто не ожидал, что команда докатится до такого и будет на грани «стыков», и им будет в этом туре очень тяжело. «Спартаку» терять нечего, команда будет играть только на победу, брать игру под контроль, создавать моменты», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.