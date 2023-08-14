Чалов: «Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что думает о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он признался, что рад за игрока, так как ему удасться поучаствовать в Лиге чемпионов.

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы все получилось», — цитирует Чалова «Чемпионат».

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута.

По информации «СЭ», испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро без учета возможных будущих бонусных выплат.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.