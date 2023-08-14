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Сегодня, 09:35

Смолов дал совет Захаряну, как забивать в матчах против «Барселоны» и «Реала»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил «СЭ» на вопрос о том, что нужно сделать полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну, чтобы забить «Барселоне» и «Реалу» в составе «Реал Сосьедад».

— Что нужно сделать Захаряну, чтобы забить, как вы, «Барселоне» и «Реалу»?

— Нужно начать играть. Я в его качествах не сомневаюсь. Если он выиграет конкуренцию, добудет место в составе, то будет забивать и этим командам в том числе

Смолов провел 14 матчей за «Сельту» и забил 2 мяча. Форвард забил по 1 голу в ворота «Реала» и «Барселоны».

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута.

По информации «СЭ», испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро без учета возможных будущих бонусных выплат.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Барселона
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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