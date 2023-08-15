Чалов считает, что Фернандес продолжает оставаться легендой ЦСКА даже после перехода в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Он отметил, что бразилец навсегда останется легендой армейцев.

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.