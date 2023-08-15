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Сегодня, 14:00

Селюк отреагировал на отставку Ташуева с поста главного тренера «Ахмата»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на отставку Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Ташуев — хороший тренер. Однако, возможно, неправильное распределение нагрузки привело к большому количеству травм. Конечно, не только он виноват в этом — врачи тоже. Это все привело к тому результату, который есть. Каждый тренер должен быть готов к тому, что если результат не очень, то он может покинуть команду. Если руководство «Ахмата» так решило, то они в курсе внутренней ситуации. Не зря говорят, «Ахмат» — сила». Эта команда хочет выигрывать, добиваться результата. Они дают карт-бланш меньше, чем, возможно, в других командах. Теперь Ташуев стал свободным агентом. Сможет ли он вернуться в этом сезоне в РПЛ? Талалаев же возвращался дважды. Возможно, после того, как Талалаев устроился в две команды за сезон и обе вылетели, больше такие эксперименты устраивать не будут», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за четыре тура набрала 3 очка и занимает двенадцатое место.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-ob-otstavke-tashueva-v-akhmate-dayut-kart-blansh-menshe-chem-v-drugikh-komandakh-274409/
Футбол
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