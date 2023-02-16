0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Чалов заявил, что его цель — уехать в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что хочет еще попробовать свои силы в Европе, причем сделать это в одном из ведущих чемпионатов.

«В чем сейчас моя мотивация? Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы. Люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, это просто эйфория. И остается цель уехать в Европу. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — приводит слова Чалова Sport24.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-chalov-ostayetsya-tsel-uyekhat-v-yevropu-khotelosby-konechno-povyshe-v-top-5
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-агент Олусегуна заявил, что летом положит на стол «Краснодара» много предложений

Овчинников считает, что Дзюба проявит себя в «Локомотиве»