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Сегодня, 19:28

Чанов назвал причину отсутствия Кержакова в тройке лучших голкиперов чемпионата России

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил претендентов на приз лучшему вратарю по итогам сезона-2022/23.

«По присутствию Акинфеева, Сафонова и Лантратова в этом списке вопросов нет. Кто лучший на мой взгляд? В моем понимании пока еще Акинфеев. Для Лантратова еще все впереди. Он перешел в новый клуб. Первый год сложный, он справляется, молодец», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чанова.

Также он предположил, почему голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не попал в этот список.

«Здесь, видимо, решили, что Кержаков играет в клубе-чемпионе, а «Зенит» всегда играет с преимуществом, поэтому его, наверное, не рассматривают. Здесь важны спасения, сэйвы, а это не всегда важно в «Зените». Думаю, только поэтому», — добавил специалист.

На счету 36-летнего Кержакова в текущем сезоне РПЛ 24 матча за петербургскую команду. Он пропустил 16 мячей и в 12 играх сохранял ворота в неприкосновенности.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chanov-nazval-prichinu-otsutstviya-kerzhakova-v-troyke-luchshikh-vratarey-rpl
Вячеслав Чанов
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
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