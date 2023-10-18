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Сегодня, 19:54

Чанов: «Вопрос к руководству ЦСКА, что они хотели сделать, продав Зайнутдинова»

Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру хавбека «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова в составе сборной Казахстана.

«Вопрос к руководству ЦСКА, что они хотели сделать, продав Зайнутдинова, — цитирует Чанова «РБ Спорт». — Это также решение главного тренера. Можно хотя бы порадоваться за вчерашнюю победу. Для Казахстана — это сумасшедший результат. Хочется пожелать Бахтиеру двигаться только вперед».

В летнее трансферное окно Зайнутдинов перешел из ЦСКА в турецкий «Бешикташ». Он выступал в РПЛ с 2019 по 2023 год.

Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

Источник: РБ Спорт
Бактиер Зайнутдинов
Вячеслав Чанов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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