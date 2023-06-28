Чанов: «Почему бы Чалову не попробовать себя во Франции»

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о том, что «Марсель» заинтересован в нападающем красно-синих Федоре Чалове.

«Почему бы Чалову не попробовать себя во Франции. Тем более, что он в Швейцарии уже поиграл. А судить о том, как он себя проявит в «Марселе», сейчас сложно. В той же французской лиге Александру Головину, когда он перешел в «Монако», понадобилось время на адаптацию. Все-таки это чужая страна, чужой язык, чужие ценности. Все сразу не всегда получается. А то, что Чаловым интересуются во Франции, это, по-моему, здорово. Ведь вначале были разговоры о Турции, а теперь «Марсель». Но спрашивать нужно у самого Федора. Есть ли у него желание. А со стороны такой поворот карьеры кажется интересным», — цитирует Vprognoze.ru Чанова.

В сезоне-2022/23 25-летний Чалов забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.