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Сегодня, 21:56

Чанов: «Для Кругового ЦСКА — интересный вариант, главное, чтобы он играл»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«ЦСКА совершил хороший трансфер. Для Кругового это интересный вариант. Важно, чтобы Данил играл. Армейцы нуждались в левом защитнике, да и вообще команде нужны новые футболисты в каждую линию. В первой части сезона запасных можно было пересчитать по пальцам одной руки. Круговой усиливал игру «Зенита», когда выходил на поле. Ему нужна постоянная игровая практика», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года. Во второй половине текущего сезона 25-летний защитник будет получать игровую практику в «Зените» — 2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-dlya-krugovogo-tsska-interesny-j-variant-glavnoe-chtoby-on-igral/
Вячеслав Чанов
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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