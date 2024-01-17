Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

Гендиректор ЦСКА — о трансфере Кругового: «Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу в это трансферное окно»

Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал переход Кругового
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в армейский клуб защитника «Зенита» Данила Кругового.

— Как бы оценили приобретение Кругового?

— Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране — при этом очень техничным и активным в атаке. По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась как и эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента — так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку. Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока — также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.

— При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.

— Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу (Медведеву — Прим. «СЭ»), сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.

Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта. Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.

Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
11
11
Читайте также
Бывший президент IBU Бессеберг на суде рассказал о связи с женщиной из России
В Подмосковье неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами «СКА-Карелия»
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Чанов: «Для Кругового ЦСКА — интересный вариант, главное, чтобы он играл»
Агент Букари — о возможном переходе футболиста в «Краснодар»: «Зимний трансфер возможен»
Шавло: «Джикия — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень»
В «Ференцвароше» рассказали, как вице-президент «Монако» Васильев связан с трансфером Севикяна
«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Шавло: «Джикия — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень»

Чанов: «Для Кругового ЦСКА — интересный вариант, главное, чтобы он играл»