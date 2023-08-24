Чавес прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»

По информации «СЭ», мексиканский полузащитник Луис Чавес прилетел в Москву.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали, что Чавес пройдет медосмотр в пятницу.

27-летний футболист выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у него 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.