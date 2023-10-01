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РПЛ

Сегодня, 21:10

«Зенит» отстает от «Краснодара» на 7 очков: таблица РПЛ после 10-го тура

Иван Сергеев и Александр Васютин.
Фото ФК «Зенит»
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В воскресенье, 1 октября, завершился 10-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Крылья Советов» одержали сухие победы — над «Рубином» (2:0) и «Спартаком» (4:0) соответственно. На третье место по итогам тура поднялся «Локомотив».

«Факел» в матче аутсайдеров победил «Сочи» и отправил черноморскую команду на последнюю строчку в турнирной таблице.

Результаты матчей 10-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

10

7

3

0

16-3

24

2

Крылья Советов

10

6

3

1

25-12

21

3

Локомотив

10

5

3

2

16-14

18

4

Зенит

10

5

2

3

20-11

17

5

Спартак

10

5

1

4

14-16

16

6

ЦСКА

10

4

4

2

20-15

16
7 Динамо 10 4 4 2 17-15 16

8

Урал

10

4

3

3

10-12

15

9

Пари НН

10

4

2

4

9-9

14

10

Ахмат

10

3

3

4

12-11

12

11

Оренбург

10

3

2

5

13-17

11

12

Ростов

10

2

4

4

15-21

10

13

Рубин

10

2

3

5

10-20

9

14

Факел

10

2

2

6

7-14

8

15

Балтика

10

2

1

7

9-16

7

16

Сочи

10

2

0

8

9-16

6

В матчах 11-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Локомотив» (12:00), «Сочи» — «Зенит» (14:00), «Балтика» — «Оренбург» (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00);

8 октября «Пари НН» — «Крылья Советов» (14:00), «Динамо» — «Факел» (16:30), «Спартак» — ЦСКА (19:00), «Ахмат» — «Рубин» (19:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
5
22
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