«Зенит» отстает от «Краснодара» на 7 очков: таблица РПЛ после 10-го тура

В воскресенье, 1 октября, завершился 10-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Крылья Советов» одержали сухие победы — над «Рубином» (2:0) и «Спартаком» (4:0) соответственно. На третье место по итогам тура поднялся «Локомотив».

«Факел» в матче аутсайдеров победил «Сочи» и отправил черноморскую команду на последнюю строчку в турнирной таблице.

Результаты матчей 10-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24 2 Крылья Советов 10 6 3 1 25-12 21 3 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18 4 Зенит 10 5 2 3 20-11 17 5 Спартак 10 5 1 4 14-16 16 6 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16 7 Динамо 10 4 4 2 17-15 16 8 Урал 10 4 3 3 10-12 15 9 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14 10 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12 11 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11 12 Ростов 10 2 4 4 15-21 10 13 Рубин 10 2 3 5 10-20 9 14 Факел 10 2 2 6 7-14 8 15 Балтика 10 2 1 7 9-16 7 16 Сочи 10 2 0 8 9-16 6

В матчах 11-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Локомотив» (12:00), «Сочи» — «Зенит» (14:00), «Балтика» — «Оренбург» (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00);

8 октября «Пари НН» — «Крылья Советов» (14:00), «Динамо» — «Факел» (16:30), «Спартак» — ЦСКА (19:00), «Ахмат» — «Рубин» (19:00).