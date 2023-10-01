«Зенит» отстает от «Краснодара» на 7 очков: таблица РПЛ после 10-го тура

Сегодня, 21:10
В воскресенье, 1 октября, завершился 10-й тур чемпионата России.
Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Крылья Советов» одержали сухие победы — над «Рубином» (2:0) и «Спартаком» (4:0) соответственно. На третье место по итогам тура поднялся «Локомотив».
«Факел» в матче аутсайдеров победил «Сочи» и отправил черноморскую команду на последнюю строчку в турнирной таблице.
Результаты матчей 10-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
10
|
7
|
3
|
0
|
16-3
|
24
|
2
|
Крылья Советов
|
10
|
6
|
3
|
1
|
25-12
|
21
|
3
|
Локомотив
|
10
|
5
|
3
|
2
|
16-14
|
18
|
4
|
Зенит
|
10
|
5
|
2
|
3
|
20-11
|
17
|
5
|
Спартак
|
10
|
5
|
1
|
4
|
14-16
|
16
|
6
|
ЦСКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
20-15
|
16
|7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|
Урал
|
10
|
4
|
3
|
3
|
10-12
|
15
|
9
|
Пари НН
|
10
|
4
|
2
|
4
|
9-9
|
14
|
10
|
Ахмат
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12-11
|
12
|
11
|
Оренбург
|
10
|
3
|
2
|
5
|
13-17
|
11
|
12
|
Ростов
|
10
|
2
|
4
|
4
|
15-21
|
10
|
13
|
Рубин
|
10
|
2
|
3
|
5
|
10-20
|
9
|
14
|
Факел
|
10
|
2
|
2
|
6
|
7-14
|
8
|
15
|
Балтика
|
10
|
2
|
1
|
7
|
9-16
|
7
|
16
|
Сочи
|
10
|
2
|
0
|
8
|
9-16
|
6
В матчах 11-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Локомотив» (12:00), «Сочи» — «Зенит» (14:00), «Балтика» — «Оренбург» (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00);
8 октября «Пари НН» — «Крылья Советов» (14:00), «Динамо» — «Факел» (16:30), «Спартак» — ЦСКА (19:00), «Ахмат» — «Рубин» (19:00).