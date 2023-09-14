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Сегодня, 09:00

Черчесов о матче памяти Цымбаларя: «Рад, что довелось принять участие. Илья был настоящим талантом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России и экс-вратарь «Спартака» Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от матча памяти полузащитника красно-белых Ильи Цымбаларя.

Игра состоялась 9 сентября, Черчесов был тренером команды ветеранов московской команды. Легенды «Спартака» обыграли сборную мира со счетом 2:1.

— Вы вместе с Олегом Романцевым руководили ветеранами «Спартака» с тренерской скамейки в матче памяти Ильи Цымбаларя. Каковы впечатления?

— Это прекрасная инициатива — провести игру в честь классного футболиста и хорошего парня. Рад, что меня пригласили и что довелось принять участие в этом добром запоминающемся празднике.

— Какие лично у вас воспоминания о Цымбаларе?

— Это был настоящий талант, который мог бы заиграть в Европе. Не зря им интересовался, например, «Лацио». Хорошо помню, как Илью хотел заполучить легендарный Дино Дзофф, лично приезжавший в расположение нашей сборной. Дзофф прибыл с переводчиком, и я не мог не подойти к великому представителю нашей вратарской профессии. Несколько минут пообщались на разные темы, и он дал понять, что очень заинтересован в Цымбаларе. Правда, в итоге что-то не сложилось, но так ведь нередко происходит в футболе.

— На «Открытие Банк Арене» вы встретились и с другим вашим бывшим тренером — Юрием Семиным...

— И Олег Иванович, и Юрий Павлович — наши мэтры, живые легенды. Рад, что этот матч вновь свел меня с ними.

— В какой форме находятся участники матча памяти Цымбаларя?

— По части высокой технической оснащенности мы всех давно знаем, тут и додумывать ничего не надо. Если же брать физическую форму, то в нашей с Олегом Ивановичем команде были такие ребята, что и сегодня могли бы выступать в РПЛ. Ну а у соперников из сборной мира нельзя не отметить Толю Тимощука и Лешу Смертина. Такое впечатление, что первый тренируется на равных с основным составом «Зенита», а второй — «Локомотива» (смеется).

Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год, вместе с красно-белыми он шесть раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Задержусь в Москве, оформил Fan ID»

Илья Цымбаларь
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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4
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 - : -
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