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Сегодня, 18:27

Черчесов рассказал, что не планировал играть в матче между легендами «Спартака» и сборной мира

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем участии в матче памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды «Спартака» и сборная мира. Черчесов вместе с Олегом Романцевым будет тренером красно-белых.

— Рассматривали ли вы возможность сыграть в матче в воротах?

— Вчера мы ужинали с Каррерой и обсуждали эту тему. И я сказал, что, когда я играл, я все отдал футболу. Мне было 39-40 лет на последнем чемпионате мира. А некоторые халтурили в карьере, а теперь играют в ветеранах. Когда я играл, я все отдал, повторюсь. Сейчас мне туда не надо.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Илья Цымбаларь
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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