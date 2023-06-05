Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Черчесов считает, что «Спартак» в этом сезоне сделал шаг вперед

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, высказался об итогах сезона для «Спартака».

«Сложный был турнир не только для «Спартака», но и для многих. Третье место по сравнению с прошлым годом — это на семь ступенек выше. Это шаг вперед. Нужно набраться терпения и дать тренеру возможность реализовать себя в следующем году», — цитирует Черчесова Sport24.

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». ЦСКА занял второе место.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-cherchesov-spartak-sdelal-shag-vpered-nuzhno-dat-abaskalyu-vozmozhnost-realizovat-sebya-v-sleduyushchem-godu
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Милош Милоевич возглавил «Аль-Васл» из ОАЭ
Сенников заявил, что отдал бы приз лучшего вратаря чемпионата Шелии
Семак — о своей мотивации: «Не так важен результат, как победа. Тренер должен показывать максимум»
Семак: «Спады у команды есть, но они краткосрочные»
Семак — об игре Малкома: «Он старается в каждой игре показывать свой максимум»
Камоцци надеется, что Малком останется в России на следующий сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов ответил на вопрос, мечтает ли вернуться в «Спартак»

Тарханов: «У «Енисея» есть шанс попасть в РПЛ, а «Пари НН» сильнее «Родины»