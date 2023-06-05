Черчесов считает, что «Спартак» в этом сезоне сделал шаг вперед

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, высказался об итогах сезона для «Спартака».

«Сложный был турнир не только для «Спартака», но и для многих. Третье место по сравнению с прошлым годом — это на семь ступенек выше. Это шаг вперед. Нужно набраться терпения и дать тренеру возможность реализовать себя в следующем году», — цитирует Черчесова Sport24.

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». ЦСКА занял второе место.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.