Черников назвал Сперцяна топ-футболистом

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил шансы Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Мы никогда не поднимали с ним эту тему, ничего не слышал о его возможном уходе из клуба. Эдо — топ-футболист. С командой после суперфинала он не прощался», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.