Чернов высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в микст-зоне после матча с «Динамо» в Кубке России (0:3), рассказал об обстановке в команде на фоне разговоров о возможном увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«После таких игр, как с «Крыльями» и «Динамо», конечно, неприятно. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Но мы в «Спартаке» должны справляться с давлением. Разговоры всегда были, есть и будут. В матче с ЦСКА нужно сделать все возможное, чтобы победить. В целом, независимо от ситуации, любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока. Мы играем в том числе и за тренера. Но еще думаем о себе и хотим показать свои лучшие качества», — приводит слова Чернова Sport24.

После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра пройдет 8 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.