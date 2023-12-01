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Сегодня, 13:41

Чернов заявил, что доволен своим игровым временем в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил «СЭ» на вопрос о том, доволен ли он своим игровым временем в команде.

«В последнее время — да, доволен. Абаскаль никак не объясняет свои решения, и мы не можем их обсуждать. Это решения тренера, а наше дело — работать», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Оренбургом» (0:1).

В сезоне-2023/24 Чернов провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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