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Сегодня, 13:50

Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к автоматическому продлению контракта с клубом на год.

Опция продления будет активирована в ближайшее время.

Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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