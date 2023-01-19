Чернышов отреагировал на обвинения Юрана по делу о допинге в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением по поводу обвинений со стороны Сергея Юрана. В прошлом специалист заявил, что Чернышов виноват в истории с допингом в московском клубе в 2003 году.

«Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите. Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек», — цитирует Чернышова «Спорт День за Днем».

В январе 2004 года полузащитника «Спартака» Егора Титова дисквалифицировали на год, так как в его допинг-пробе был обнаружен бромантан.