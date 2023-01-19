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Сегодня, 15:43

Чернышов отреагировал на обвинения Юрана по делу о допинге в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением по поводу обвинений со стороны Сергея Юрана. В прошлом специалист заявил, что Чернышов виноват в истории с допингом в московском клубе в 2003 году.

«Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите. Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек», — цитирует Чернышова «Спорт День за Днем».

В январе 2004 года полузащитника «Спартака» Егора Титова дисквалифицировали на год, так как в его допинг-пробе был обнаружен бромантан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radi-sebya-on-obvinit-kogo-khotite-byvshiy-trener-spartaka-zhestko-otvetil-yuranu

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Монца

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32%

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2.03

ТМ 2.5

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1.90
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РБ Лейпциг
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П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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2.00
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Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Андрей Чернышов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
5
3
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