Чернышов отреагировал на обвинения Юрана по делу о допинге в «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением по поводу обвинений со стороны Сергея Юрана. В прошлом специалист заявил, что Чернышов виноват в истории с допингом в московском клубе в 2003 году.
«Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите. Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек», — цитирует Чернышова «Спорт День за Днем».
В январе 2004 года полузащитника «Спартака» Егора Титова дисквалифицировали на год, так как в его допинг-пробе был обнаружен бромантан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования