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15 мая, 18:43

Чернышов заявил, что Николич высоко котируется в Сербии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Раднички Белград» Андрей Чернышов рассказал об отношении в Сербии к бывшему главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.

«Николич в Сербии котируется очень высоко. О нем все отзываются положительно, как о тренере и человеке. Его считают справедливым. Он и с «Партизаном» выигрывал местный чемпионат, и в Венгрии выигрывал золото с «МОЛом». Недавно «Партизан» снова звал работать Николича. Ему предлагали самую большую зарплату за историю клуба, но он отказался. Он сказал, что не сработается с людьми, которые на данный момент возглавляют клуб. Интерес со стороны зарубежных клубов? Да, он вел несколько переговоров. Это была его мечта — возглавить один из клубов ведущих чемпионатов. Он был близок к назначению в один из итальянских клубов, но что-то не получилось. Он действительно был близок к тому, чтобы возглавить итальянский клуб. Также его звали в венгерский «МОЛ», но он отказался от этого предложения. Он хочет возглавить либо российский клуб, либо команду из ведущих чемпионатов Европы», — приводит слова Чернышова «Спорт День за Днем».

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nikolich-otkazal-partizanu-i-ne-smog-vozglavit-italyanskiy-klub
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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