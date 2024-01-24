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Сегодня, 10:45

Чилийский форвард ЦСКА Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран мира

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Виктор Давила.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» заявил, что считает Россию одной из самых безопасных стран в мире.

— Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение. Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий! — сказал Давила.

ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год. Сообщалось, что сумма самовыкупа игрока у «Леона» составила 5 миллионов долларов.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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