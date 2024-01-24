Чилийский форвард ЦСКА Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран мира

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» заявил, что считает Россию одной из самых безопасных стран в мире.

— Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение. Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий! — сказал Давила.