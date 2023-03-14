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Чинквини: «Не думаю, что Дзюбу мог бы взять какой-то важный европейский клуб. По футбольным меркам он слишком стар»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы еще когда-нибудь поиграть в зарубежном чемпионате.

«В Италию Дзюбе было бы сложно перейти по разным причинам, в том числе и потому, что он является легионером из страны, не входящей в Евросоюз. Плюс он уже не молод, ему 34, по футбольным меркам он слишком стар. Не думаю, что его мог взять какой-то важный европейский клуб. А для России Артем вполне хороший футболист, там он мог бы еще себя проявить», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В феврале этого года Дзюба подписал соглашение с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-dzyuba-slishkom-star-evropejskie-top-kluby-ego-by-ne-vzyali/
Артем Дзюба
Футбол
Оресте Чинквини
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