Чинквини заявил, что в Италии никто даже не обсуждал трансфер Малкома в «Ювентус»

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини заявил, что не верит в возможный трансфер Малкома в «Ювентус».

«В Италии никто не обсуждал возможный трансфер Малкома в «Ювентус», никто про это и слова не сказал. В этом сезоне «Юве» не будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в такой ситуации очень маловероятно, что они смогут тратить много. Сперва им нужно продать ряд футболистов, которые сидят на огромных зарплатах. У них сложнейшая ситуация. И мне сложно представить, что сейчас они стали бы инвестировать в Малкома. Он хороший игрок, тут спорить не о чем, но шансов на его приход в Турин нет. Плюс Малком — бразилец, что создает дополнительную проблему, под него может не найтись места легионера в составе», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В июне сообщалось, что «Ювентус» готов сделать «Зениту» официальное предложение по Малкому.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач.