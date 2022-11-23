Чиркович — о перспективах Пиняева: «Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович поделился мнением об одноклубнике и конкуренте за позицию слева Сергее Пиняеве.

«Думаю, что у него есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силен, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок. А то, что мы конкуренты, — это хорошо. Здоровая конкуренция плохой не бывает. Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу. Тут многое должно сойтись, нужна и удача, но, думаю, у Сергея все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Чирковича.

Также он рассказал, что располагает информацией о стажировках Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Да, я знаю про стажировки. Даже однажды спрашивал Пиняева про это. Он рассказывал, как устроена база и тренировочный процесс. Мы немного говорили о самом футболе, так как это все же детско-юношеский уровень. Сложно это сравнивать с профессиональным уровнем. Если уедет в АПЛ, тогда поговорим (смеется)», — добавил полузащитник.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 16 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и отметился 3 забитыми голами.

Пиняев выходил на поле в 14 матчах в составе команды из Самары, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.