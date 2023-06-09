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Чистяков — о Ловрене: «Я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания разошлись с реальностью»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о бывшем футболисте команды Деяне Ловрене.

«С Ловреном были обычные отношения. Проблема была в языковом барьере, так как он особо не говорил на русском. Иногда у нас не получалось понимать друг друга. Но в целом нормально. Он ко мне хорошо относился. После неудачных игр он всегда поддерживал. Осень он провел очень классно. А потом офигенно сыграл на чемпионате мира. Когда я только пришел в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания разошлись с реальностью. У него же действительно были отрезки с не лучшими матчами. Но то, как он провел осеннюю часть сезона, а потом чемпионат мира, это высший пилотаж. Так что мнение о нем изменилось — видимо, у него был действительно не лучший период в России. Но в конце он показал свой уровень», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых он провел 63 матча, отметился 3 голами и 3 результативными передачами. На данный момент 33-летний хорватский защитник является игроком французского «Лиона».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5131203-chistyakov-lovren-ya-ozhidal-uvidet-igroka-liverpulya-no-realnost-byla-drugoj.html
Деян Ловрен
Дмитрий Чистяков
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