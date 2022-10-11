Чочиев объяснил, почему Кокорина считали старше записанного возраста в академии «Локомотива»

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев объяснил, почему нападающего «Ариса» Александра Кокорина считали старше записанного возраста в академии «Локомотива».
«Несмотря на то, что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать. Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие», — приводит Sport24 слова Чочиева.
Чочиев и Кокорин являются воспитанниками академии «Локомотива», где они и подружились. Нападающего «Ариса» не раз обвиняли в том, что в детском и юношеском футболе он выступал против соперников, которые были его младше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования