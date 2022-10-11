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Сегодня, 10:54

Ари: «В «Краснодаре» зарплата была больше, чем в «Спартаке» и «Локомотиве»

Ари рассказал, что в «Краснодаре» ему платили больше всего
Виктория Кравченко

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари признался, что считает краснодарский клуб своим домом.

«В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом. В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом! В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня» — рассказал Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год. За команду он провел 119 матчей, забив 38 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-v-krasnodare-zarplata-by-la-bol-she-chem-v-spartake-i-lokomotive/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
1
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