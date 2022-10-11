Ари: «В «Краснодаре» зарплата была больше, чем в «Спартаке» и «Локомотиве»

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари признался, что считает краснодарский клуб своим домом.

«В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом. В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом! В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня» — рассказал Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год. За команду он провел 119 матчей, забив 38 голов.