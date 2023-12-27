ЦСКА договорился о переходе защитника «Сфаксьена» Грама

Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам перейдет в ЦСКА, сообщает Alkaas.

Генеральный директор «Сфаксьена» заявил, что 22-летний защитник сборной Туниса может подписать контракт с армейцами уже на следующей неделе.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.