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Сегодня, 15:57

ЦСКА разгромил «Факел» в домашнем матче

Алина Савинова
Игроки ЦСКА и «Факела».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА дома одержал крупную победу над «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 36-й минуте матча открыл форвард армейцев Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Обляков, который также отличился результативной передачей в этой встрече. Через 15 минут счет до разгромного довел Аббосбек Файзуллаев. Еще один гол в концовке основного времени матча на свой счет записал Федор Чалов.

Автором единственного гола у воронежской команды стал Василий Черов, который забил в добавленное время.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Факел
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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