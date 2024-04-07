ЦСКА разгромил «Факел» в домашнем матче

ЦСКА дома одержал крупную победу над «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 36-й минуте матча открыл форвард армейцев Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Обляков, который также отличился результативной передачей в этой встрече. Через 15 минут счет до разгромного довел Аббосбек Файзуллаев. Еще один гол в концовке основного времени матча на свой счет записал Федор Чалов.

Автором единственного гола у воронежской команды стал Василий Черов, который забил в добавленное время.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.