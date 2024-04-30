Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:34

ЦСКА интересуется защитником «Калуги» Гуцей

Telegram Дзен

ЦСКА интересуется защитником «Калуги» Артемом Гуцей, сообщает Legalbet.

По данным источника, игрока продвигает бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев, которые посещает домашние матчи калужан.

Интерес ЦСКА к Гуце подтвердил агент футболиста Станислав Станиславский.

«Интерес есть не только от ЦСКА, но и от других клубов РПЛ. Гуца проводит один из лучших сезонов в карьере. Он готов к большим клубам, нашёл своего тренера. Игрок способен сделать большой шаг. Дзагоев любит футбол. Это его работа. Селекционный отдел ЦСКА смотрит таланты. Приятно, что скауты ЦСКА лично посылают на игры «Калуги» своего представителя», — приводит слова агента Legalbet.

19-летний защитник выступает за «Калугу» с лета 2023 года. Гуца провел за клуб 26 матчей во второй лиге, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Калуга
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России

Масалитин — о возможном переходе Помазуна в «Динамо»: «ЦСКА уже отдал туда Карраскаля и ничего не случилось»