ЦСКА интересуется защитником «Калуги» Гуцей

ЦСКА интересуется защитником «Калуги» Артемом Гуцей, сообщает Legalbet.

По данным источника, игрока продвигает бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев, которые посещает домашние матчи калужан.

Интерес ЦСКА к Гуце подтвердил агент футболиста Станислав Станиславский.

«Интерес есть не только от ЦСКА, но и от других клубов РПЛ. Гуца проводит один из лучших сезонов в карьере. Он готов к большим клубам, нашёл своего тренера. Игрок способен сделать большой шаг. Дзагоев любит футбол. Это его работа. Селекционный отдел ЦСКА смотрит таланты. Приятно, что скауты ЦСКА лично посылают на игры «Калуги» своего представителя», — приводит слова агента Legalbet.

19-летний защитник выступает за «Калугу» с лета 2023 года. Гуца провел за клуб 26 матчей во второй лиге, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.