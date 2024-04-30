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Сегодня, 09:30

Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России

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Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил игру нападающего ЦСКА Антона Заболотного.

«Заболотный — легендарный нападающий! Лучший форвард России? Для меня — да! Потому что он очень хорошо открывается, быстрый, сильный, хорошо играет головой. Иногда ему не хватает уверенности. Он сам должен чувствовать, что он хороший нападающий. А он иногда запарывал первый момент, и все! Как отрезало. Не может забить больше. Если бы он верил в себя, то мог бы достичь большего», — приводит слова Нобоа Sport24.

32-летний Заболотный в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Антон Заболотный
Кристиан Нобоа
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