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Сегодня, 18:07

ЦСКА не имеет отношения к созданию одноименной медиакоманды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не имеет отношения к созданию медиакоманды «ЦСКА Медиа» и не давал разрешения на использование бренда.

«Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идет о спортобществе ЦСКА (отдельная структура, не относящаяся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться», — написал в своем Telegram-канале Брейдо.

В понедельник, 20 ноября, было объявлено о создании медиакоманды «ЦСКА Медиа». Клуб должен будет принять участие в пятом сезоне медиалиги.

Президентом «ЦСКА Медиа» стал Саид-Али Ахмаев, вице-президентом — Артем Поликарпов.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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