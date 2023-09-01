ЦСКА объявил о переходе Келвена

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний бразилец будет выступать за армейцев под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.

Келвен играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2023 бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.