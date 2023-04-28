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Сегодня, 11:06

ЦСКА проведет летние сборы в России

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, где команда проведет летний сбор, а также прокомментировал возможное продление контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

«ЦСКА проведет летние сборы в Москве, в Новогорске. Продление контракта с Кириллом Набабкиным — дискуссионный вопрос, там другая ситуация по сравнению с Щенниковым, мягко говоря. Поэтому продление возможно», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Прошлым летом армейский клуб также готовился к сезону в Новогорске.

В текущем сезоне 36-летний Набабкин провел 26 матчей, в которых отметился голом и тремя желтыми карточками.

Источник: https://tass.ru/sport/17634751
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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