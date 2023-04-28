ЦСКА проведет летние сборы в России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, где команда проведет летний сбор, а также прокомментировал возможное продление контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

«ЦСКА проведет летние сборы в Москве, в Новогорске. Продление контракта с Кириллом Набабкиным — дискуссионный вопрос, там другая ситуация по сравнению с Щенниковым, мягко говоря. Поэтому продление возможно», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Прошлым летом армейский клуб также готовился к сезону в Новогорске.

В текущем сезоне 36-летний Набабкин провел 26 матчей, в которых отметился голом и тремя желтыми карточками.