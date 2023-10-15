ЦСКА сыграет два матча в российской премьер-лиге после паузы на игры сборных в октябре: запланирована выездная игра в Казани против «Рубина» и домашняя встреча на «ВЭБ Арене» с лидером чемпионата России «Краснодаром».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

ЦСКА: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 14.00. «Рубин» — ЦСКА (премьер-лига)

29 октября. 19.30. ЦСКА — «Краснодар» (премьер-лига)

Команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Столько же очков набрали «Пари НН», «Спартак» и «Динамо».

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