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Сегодня, 15:00

«Динамо»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание «Динамо» в октябре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» проведет две встречи в российской премьер-лиге после паузы на игры сборных в октябре. Запланирована выездная игра на «РЖД Арене» против «Локомотива» и матч на своем поле с «Уралом».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Динамо»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 16.30. «Локомотив» — «Динамо» (премьер-лига)

29 октября. 16.30. «Динамо» — «Урал» (премьер-лига)

Команда Марцела Лички занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги с 17 очками. Столько же очков заработали «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА.

«Динамо»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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