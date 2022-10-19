Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил расписание матчей команды из Ростова-на-Дону.

— Нет ощущения, что вы устали с этим графиком и переездами?

— Это примитивно. Будет звучать как отговорка, если я скажу, что мы маленько подустали. Все скажут, что до этого все было хорошо, никто не жаловался. А сейчас начали проигрывать и жаловаться. Если так смотреть, то стало больше игр. Понятно, что тяжело. Мы находимся в такой ситуации. На это грех жаловаться. Нужно выходить без оправданий.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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