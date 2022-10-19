Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Глебов: «График? Если я скажу, что устали — будет звучать как отговорка. Хотя понятно, что тяжело»

Данил Глебов оценил расписание матчей «Ростова» в этом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил расписание матчей команды из Ростова-на-Дону.

— Нет ощущения, что вы устали с этим графиком и переездами?

— Это примитивно. Будет звучать как отговорка, если я скажу, что мы маленько подустали. Все скажут, что до этого все было хорошо, никто не жаловался. А сейчас начали проигрывать и жаловаться. Если так смотреть, то стало больше игр. Понятно, что тяжело. Мы находимся в такой ситуации. На это грех жаловаться. Нужно выходить без оправданий.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
0
Читайте также
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Глебов недоволен обороной «Ростова»: «Нельзя играть так, как играем мы»

Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «На зимние сборы игрок полетит уже вместе с клубом»