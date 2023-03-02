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Даса — о сборах «Динамо»: «Мы не приезжали в Анталью и Абу-Даби, чтобы веселиться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» рассказал о предсезонных сборах под руководством главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Тренироваться — то, что мы должны делать. Предсезонная подготовка была долгой. Нужно было работать очень упорно. Мы не приезжали в Анталью и Абу-Даби чтобы веселиться.

— Как в раздевалке воспринимают это поражение ведь, например, Тюкавин и Захарян особенно болезненно реагировали на свои неудачные действия?

— Это нормально. Ты не будешь счастлив, если что-то идет не так. Они воспринимают все всерьез. Это показывает, какие они профессионалы, какой вклад вносят в командный успех. Так и должно быть, — сказал Даса «СЭ».

Ранее Даса выразил надежду на то, что российские клубы вернутся в еврокубки.

Эли Даса
Футбол
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