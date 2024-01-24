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РПЛ

Сегодня, 11:45

Давила объяснил причины неудачной первой части сезона для ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Виктор Давила.
Фото Александр Федоров
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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» объяснил причины не слишком удачного выступления команды в первой части сезона. После 18 туров РПЛ армейцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

— Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам. Но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с «Факелом», который спасся на последних минутах. И после этого нас начало штормить: выиграли у «Ростова», но проиграли два важнейших матча «Динамо» и «Краснодару»... Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности, — сказал Давила.

Возобновит сезон ЦСКА домашним матчем с «Оренбургом», который предварительно намечен на 3 марта.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
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