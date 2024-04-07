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Сегодня, 15:03

Давыдов считает, что Абаскаля отправят в отставку в случае поражения «Спартака» от «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля могут уволить, если команда проиграет «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

«Две команды «барахлят» в весенней части чемпионата. Тут тяжело определить фаворита, это вечное дерби. Надеюсь, победит «Спартак». О настрое в таких матчах речи не идет. Если «Спартак» проиграет, будет ли уволен Абаскаль? Я думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена. Если «Спартак» проиграет, то вопрос: «Как проиграет?» Если Абаскаля не уволят, то это будет издевательством», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 7 апреля на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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