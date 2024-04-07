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Сегодня, 15:08

Мостовой: «По-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля, это даже не обсуждается»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями в преддверии матча 23 тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«В сегодняшнем дерби, на мой взгляд, явного фаворита нет. Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Возможно, если бы не крупное поражение «Ростову», «Динамо» было бы поспокойнее и у них было бы больше шансов сегодня», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он заявил, что Марцел Личка более сильный тренер, чем Гильермо Абаскаль.

«Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно, да. Это даже не обсуждается. Посмотрите, сколько и как Личка работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», — добавил Мостовой.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. «Спартак» идет шестым с 32 баллами.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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