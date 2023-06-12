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Сегодня, 17:26

Де Оливейра рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома без ведома «Зенита»

Виктория Кравченко
Малком.
Фото Федор Успенский
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как в зимнее трансферное окно «ПСЖ» лично с Малкомом пытался договориться о его переходе в клуб. Парижане надеялись, что бразилец приостановит контракт с «Зенитом», воспользовавшись специальной опцией от ФИФА.

«Они хотели перехитрить всех, и Малком молодец, что не пошел на это. Они просто позвали, сказали: «Слушай, мы договорились, давай прилетай, отправим тебе самолет и здесь мы обо всем договоримся.

Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?» Причем даже с ним не связывались.

Сейчас, насколько я понимаю, по теме «ПСЖ» тишина. Они сами не знаю, что там будет», — заявил де Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

 
Малком. Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).

Трансферная стоимость 26-летнего игрока — 27 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Источник: СБГ ШОУ
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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