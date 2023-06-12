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Сегодня, 17:01

Зарема: «Надеюсь, тренером «Динамо» станет такой же Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила выступление «Динамо» в сезоне-2022/23.

«Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-nadeyus-trenerom-dinamo-stanet-takoi-zhe-iokanovich-i-budet-mnogo-kollaboracii-dlya-guma-cuma-i-cdm-258224/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Зарема Салихова
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